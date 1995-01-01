Описание

Kingston DataTraveler Exodia M — это компактный и высокоскоростной накопитель стандарта USB 3.2 для хранения и переноса данных, совместимый с ноутбуками, настольными ПК, телевизорами и другими электронными устройствами. Благодаря практичному дизайну это идеальное решение для повседневного использования: подвижный колпачок защищает USB-разъем, когда накопитель не используется.

Характеристики:

Емкость: 64 Гб

Скорость: USB 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с)

Размеры: 67.4 х 21.8 х 11.6 мм

Вес: 10 г

Рабочая температура: от 0° до 60° С

Температура хранения: от -20° до 85° С

Совместимость: обратно совместима с устройствами USB 2.0

Примечания

1. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по флеш-памяти.

2. Фактическая скорость может зависеть от аппаратных средств, программного обеспечения и типа использования.