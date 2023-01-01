Описание

Емкость: 256 Гб

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1

Разъем: USB-A

Совместимость: USB 3.1, USB 3.0 и USB 2.0

Габариты (Д х Ш х В): 71 x 21 x 11 мм

Скорость последовательного чтения: до 420 МБ/с

Скорость последовательной записи: до 380 МБ/с

Передача больших файлов без задержек

Флеш-накопитель SanDisk Extreme PRO® с интерфейсом USB 3.2, предназначенный для быстрой передачи больших файлов, обеспечивает максимальную производительность, чтобы вы могли работать в необходимом темпе.

Быстрая передача больших файлов

Благодаря высочайшей скорости работы вы можете скопировать на накопитель полнометражный фильм в формате 4K менее чем за 15 секунд1, а 1000 фотографий — менее чем за 25 секунд2.

Надежность и быстродействие

Благодаря высочайшему быстродействию и огромной емкости этого портативного, но прочного и надежного флеш-накопителя USB вы можете работать в необходимом темпе.

Возьмите накопитель с собой

Вы можете брать накопитель с собой: его изящный и при этом прочный алюминиевый корпус защитит его от износа и повреждений при частом использовании.

Защита важных файлов

Храните важные файлы в специальной папке, защищенной от несанкционированного доступа с помощью программы для шифрования SanDisk SecureAccess™3.

Так же просто, как нажать “Отменить” при удалении файлов

Случайно удалили важные файлы? Вы можете восстановить их без труда с помощью входящей в комплект поставки программы для восстановления данных RescuePRO® Deluxe4 (требуется загрузка).

Универсальность

Удобство обратной совместимости в том, что вы можете подключить этот универсальный накопитель к любому порту USB 2.0 и 3.0.



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