Накопитель Kingston USB3.2 Flash 128GB DataTraveler Exodia M - Neon, зелёный
Код товара : УТ-00075657
Артикул : KC-U2L128-7LG
Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 3.0
Объем памяти (Гб)
128
Тип подключения
USB Type-A
Описание
Kingston DataTraveler Exodia M — это компактный и высокоскоростной накопитель стандарта USB 3.2 для хранения и переноса данных, совместимый с ноутбуками, настольными ПК, телевизорами и другими электронными устройствами. Благодаря практичному дизайну это идеальное решение для повседневного использования: подвижный колпачок защищает USB-разъем, когда накопитель не используется.
Характеристики:
- Емкость: 128 Гб
- Скорость: USB 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с)
- Размеры: 67.4 х 21.8 х 11.6 мм
- Вес: 10 г
- Рабочая температура: от 0° до 60° С
- Температура хранения: от -20° до 85° С
- Совместимость: обратно совместима с устройствами USB 2.0
Примечания
1. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по флеш-памяти.
2. Фактическая скорость может зависеть от аппаратных средств, программного обеспечения и типа использования.