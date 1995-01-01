Ваша цифровая жизнь у вас в руках. Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с2 даже очень большие файлы (например, UHD видео) переносятся всего за пару минут. Этот портативный накопитель, недорогой изящный и компактный, — удобное устройство для хранения и передачи файлов. Проушина позволяет нацепить SanDisk Ultra Shift на брелок или кольцо для ключей. Обеспечьте надежную защиту конфиденциальных файлов с помощью входящей в комплект программы SanDisk SecureAccess.3

Характеристики

Емкость: 64 ГБ

Интерфейс: USB 3.0

Размеры: 41.4 x 17.6 x 7.4 мм

Рабочая температура: От 0 °C до 45 °C

Температура хранения: От –10 °C до 70 °C

Совместимость: поддержка USB 3.0 (обратная совместимость с USB 2.0)

Сертификация: FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC

Оговорки