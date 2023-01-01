Накопитель SanDisk USB3 Flash 64GB Ultra, черный
Код товара : УТ-00016547
Артикул : SDCZ48-064G-U46
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Официальная гарантия 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 3.0
Объем памяти (Гб)
64
Тип подключения
USB Type-A
Описание
Быстрое перемещение файлов благодаря высокой скорости передачи данных:
Благодаря скорости передачи до 100 МБ/с накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 сокращает время, затрачиваемое на перемещение файлов на компьютер. Поддержка USB 3.0 позволяет этому накопителю записывать и перемещать большие файлы на скорости до 10 раз выше накопителей USB 2.0.
Накопитель высокой емкости для хранения больших файлов:
Благодаря емкости 64 ГБ флеш - накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 сможет вместить все ваши любимые мультимедийные файлы и важные документы, в том числе фотографии высокого разрешения, MP3 файлы, фильмы, презентации и графические файлы.
Стильный компактный дизайн:
Изящный черный накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 настолько же стилен, насколько практичен. Это компактное портативное устройство с легкостью поместится в карман или дамскую сумочку.
Программное обеспечение SanDisk SecureAccess защищает ваши личные файлы:
Накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 оснащен программным обеспечением SanDisk SecureAccess, позволяющим создать защищенную паролем личную папку. Ваши файлы получат защиту на основе 128 битного шифрования AES и останутся конфиденциальными, даже когда накопителем пользуется кто - то другой.
Гарантия:
На USB - флеш накопители SanDisk Ultra USB 3.0 предоставляется пятилетняя ограниченная гарантия.