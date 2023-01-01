Накопитель SanDisk USB 3.0 Flash 64GB Cruzer Glide
Код товара : УТ-00051810
Артикул : SDCZ600-064G-G35
890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия SanDisk 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 3.0
Объем памяти (Гб)
64
Тип подключения
USB Type-A
Описание
USB-флеш-накопитель Cruzer Glide представляет собой удобное устройство для безопасной передачи, перемещения и резервного копирования ваших самых важных файлов. Этот компактный накопитель с выдвижным разъемом USB идеально подходит для тех, кому требуется удобное и портативное хранилище для мультимедийных и иных файлов.
- Интерфейс: USB 3.0
- Номинальная емкость: 64 Гб
- ПО в комплекте: SanDisk SecureAccess