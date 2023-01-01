USB-флеш-накопитель Cruzer Glide представляет собой удобное устройство для безопасной передачи, перемещения и резервного копирования ваших самых важных файлов. Этот компактный накопитель с выдвижным разъемом USB идеально подходит для тех, кому требуется удобное и портативное хранилище для мультимедийных и иных файлов.