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Накопитель Kingston USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий

  • USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий
  • USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий
  • USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий
  • USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий
  • USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий
  • USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий
  • USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий
  • USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий
  • USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий
  • USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий
  • USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий
Код товара:УТ-00070295
Артикул:KC-U2G64-7GB

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

  • USB 3.2 Gen 1
  • 5-летняя гарантия
  • Большое кольцо для удобного крепления к брелоку для ключей.
  • Практичный колпачок для защиты разъема USB.
  • Несколько вариантов цвета в зависимости от емкости.

Накопитель DataTraveler® Exodia компании Kingston обеспечивает производительность USB 3.2 Gen 1 для простого доступа к ноутбукам, настольным ПК, мониторам и другим цифровым устройствам. DT Exodia позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Накопитель обеспечивается пятилетней гарантией, бесплатной технической поддержкой и отличается легендарной надежностью, характерной для всей продукции Kingston.

Характеристики

  • Размеры: 67.3 x 21.04 x 10.14 мм
  • Масса: 11 г
  • Рабочая температура: от 0 до 60°C
  • Температура хранения: от -20 до 85°C
  • Совместимость с Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (вер. 10.10.x +), Linux (вер. 2.6.x +), Chrome™ OS

1. Часть перечисленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции.

2. Скорость передачи данных зависит от конфигурации компьютера и устройства.