Накопитель Kingston USB3.2 Flash 64GB DataTraveler Exodia, синий
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Характеристики
Описание
- USB 3.2 Gen 1
- 5-летняя гарантия
- Большое кольцо для удобного крепления к брелоку для ключей.
- Практичный колпачок для защиты разъема USB.
- Несколько вариантов цвета в зависимости от емкости.
Накопитель DataTraveler® Exodia компании Kingston обеспечивает производительность USB 3.2 Gen 1 для простого доступа к ноутбукам, настольным ПК, мониторам и другим цифровым устройствам. DT Exodia позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Накопитель обеспечивается пятилетней гарантией, бесплатной технической поддержкой и отличается легендарной надежностью, характерной для всей продукции Kingston.
Характеристики
- Размеры: 67.3 x 21.04 x 10.14 мм
- Масса: 11 г
- Рабочая температура: от 0 до 60°C
- Температура хранения: от -20 до 85°C
- Совместимость с Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (вер. 10.10.x +), Linux (вер. 2.6.x +), Chrome™ OS
1. Часть перечисленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции.
2. Скорость передачи данных зависит от конфигурации компьютера и устройства.