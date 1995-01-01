Накопитель DataTraveler® Exodia компании Kingston обеспечивает производительность USB 3.2 Gen 1 для простого доступа к ноутбукам, настольным ПК, мониторам и другим цифровым устройствам. DT Exodia позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Доступны варианты емкости DT Exodia до 256 ГБ1. Накопитель обеспечивается пятилетней гарантией, бесплатной технической поддержкой и отличается легендарной надежностью, характерной для всей продукции Kingston.

Ключевые характеристики

Абсолютная портативность: диапаноз емкостей с цветным кольцом, которое легко крепится к кольцам для ключей

Быстрота и удобство: легкое хранилище данных со скоростями USB 3.2 Gen 1, которое удобно брать с собой.

Спецификации

Варианты емкости1 : 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ, 256ГБ

Скорость2 : USB 3.2 Gen 1

Размеры: 67,3 x 21,04 x 10,14 мм

Масса: 11 г

Рабочая температура: от 0 до 60°C

Температура хранения: от -20 до 85°C

Гарантия: 5-летняя гарантия, бесплатная техническая поддержка

Совместимость с: Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (вер. 10.10.x +), Linux (вер. 2.6.x +), Chrome™ OS