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Накопитель SanDisk USB3.1 Gen 1 Flash 32GB Ultra Luxe

  • USB3 Flash 32GB Ultra Luxe
  • USB3 Flash 32GB Ultra Luxe
  • USB3 Flash 32GB Ultra Luxe
  • USB3 Flash 32GB Ultra Luxe
  • USB3 Flash 32GB Ultra Luxe
Код товара:УТ-00049626
Артикул:SDCZ74-032G-G46

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Элегантность и надежность
Полностью металлический корпус — это сочетание прочности и практичности в одном элегантном устройстве, которое поможет держать под рукой все ваши самые важные файлы.

Скорость USB 3.1 Gen 1
Скорость копирования до 150 МБ/с1 позволяет без лишних затрат времени создавать резервные копии ваших данных, чтобы максимально быстро подготовиться к любому путешествию или делу. Копируйте полнометражные фильмы менее чем за 30 секунд2.

Защита паролем
Встроенное программное обеспечение SanDisk SecureAccess® — это надежный способ обеспечить безопасность ваших данных3.

Удобное восстановление файлов
Программное обеспечение для восстановления файлов RescuePRO® Deluxe4 помогает восстанавливать файлы, даже если они были случайно утеряны или удалены.

Ограниченная гарантия на 5 лет
Ограниченная гарантия на 5 лет5, вы можете быть уверены в надежности накопителя в течение многих лет.

Защита файлов паролем
Программное обеспечение SanDisk SecureAccess позволяет создать на диске защищенную паролем папку для хранения личных данных.

Характеристики

  • Объем: 32 Гб
  • Интерфейс: USB 3.1 Gen 1
  • Совместимость: USB 3.1 Gen 1, USB 3.0, USB 2.0
  • Размеры: 5.72 х 15.8 х 40 мм
  • Рабочая температура: от 0 до 35° С
  • Температура хранения: от -10° до 70° С

Примечания:
1. (для моделей емкостью 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ) Скорость чтения до 150 МБ/с. Скорость записи до 15 раз выше, чем у стандартных флеш-накопителей с интерфейсом USB 2.0 (4 МБ/с). Требуется порт USB 3.1 Gen 1 или порт USB 3.0. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; скорость работы может быть ниже в зависимости от используемого устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт. (для модели емкостью 16 ГБ) Скорость чтения до 150 МБ/с. Скорость записи зависит от емкости. Требуется порт USB 3.1 Gen 1 или порт USB 3.0. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; скорость работы может быть ниже в зависимости от используемого устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.
2. (для моделей емкостью 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ) При передаче видеофайла размером 1,2 ГБ в формате MPEG-4 через порт USB 3.1 Gen 1 или USB 3.0. Результат зависит от устройства, типа файлов и других факторов
3. Для защиты паролем используется 128-битное шифрование AES. Она поддерживается операционными системами Windows® 7, Windows 8, Windows 10 и macOS 10.9 и более поздних версий (для компьютеров Mac нужно загрузить соответствующее программное обеспечение, см. www.SanDisk.com/SecureAccess). ТОЛЬКО ДЛЯ КИТАЯ. Защита паролем поддерживается операционными системами Windows® 7, Windows 8, Windows 10 и macOS 10.9 и более поздних версий (для компьютеров Mac нужно загрузить соответствующее программное обеспечение, см. www.SanDisk.com/SecureAccess).
4. При наличии регистрации и выполнении применимых «Положений и условий».
5. См. sandisk.com/wug.
6. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.