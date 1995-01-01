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Накопитель SanDisk USB 3.2 Flash 32GB Ultra Curve

  • USB 3.2 Flash 32GB Ultra Curve
  • USB 3.2 Flash 32GB Ultra Curve
  • USB 3.2 Flash 32GB Ultra Curve
  • USB 3.2 Flash 32GB Ultra Curve
  • USB 3.2 Flash 32GB Ultra Curve
  • USB 3.2 Flash 32GB Ultra Curve
  • USB 3.2 Flash 32GB Ultra Curve
  • USB 3.2 Flash 32GB Ultra Curve
  • USB 3.2 Flash 32GB Ultra Curve
Код товара:УТ-00066131
Артикул:SDCZ550-032G-G46

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Меньше времени на ожидание, больше — на дело
Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с2 вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше — на важные дела.

Доступная цена и удобство использования
Надежное хранение данных не требует больших затрат благодаря флэш-накопителю SanDisk® Ultra Curve™.

Надежная защита конфиденциальных файлов
Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету.

Случайно удалили файлы? Это не проблема.
При покупке диска предоставляется программное обеспечение RescuePRO® Deluxe3 (требуется загрузка), которое позволяет без труда восстанавливать случайно удаленные файлы.

Всегда под рукой
Отверстие для крепления к брелоку, чтобы накопитель можно было взять с собой куда угодно.

Характеристики

  • Емкость: 32 ГБ
  • Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
  • Габариты: 45.04 x 19.05 x 7.75 мм
  • Сертификации: FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC

Оговорки

  1. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
  2. Скорость чтения до 100 МБ/с. Скорость записи на диск до 15 раз выше, чем при использовании стандартных дисков с интерфейсом USB 2.0 (4 МБ/с). Требуется порт USB 3.1 Gen 1 или USB 3.0. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от используемого устройства. 1 МБ = 1 000 000 байт.
  3. При наличии регистрации и выполнении применимых положений и условий.