Накопитель SanDisk USB 3.2 Flash 32GB Ultra Curve
Код товара : УТ-00066131
Артикул : SDCZ550-032G-G46
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
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Описание
Меньше времени на ожидание, больше — на дело
Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с2 вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше — на важные дела.
Доступная цена и удобство использования
Надежное хранение данных не требует больших затрат благодаря флэш-накопителю SanDisk® Ultra Curve™.
Надежная защита конфиденциальных файлов
Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету.
Случайно удалили файлы? Это не проблема.
При покупке диска предоставляется программное обеспечение RescuePRO® Deluxe3 (требуется загрузка), которое позволяет без труда восстанавливать случайно удаленные файлы.
Всегда под рукой
Отверстие для крепления к брелоку, чтобы накопитель можно было взять с собой куда угодно.
Характеристики
- Емкость: 32 ГБ
- Интерфейс: USB 3.2 Gen 1
- Габариты: 45.04 x 19.05 x 7.75 мм
- Сертификации: FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC
Оговорки
- 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.
- Скорость чтения до 100 МБ/с. Скорость записи на диск до 15 раз выше, чем при использовании стандартных дисков с интерфейсом USB 2.0 (4 МБ/с). Требуется порт USB 3.1 Gen 1 или USB 3.0. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; быстродействие может быть ниже в зависимости от используемого устройства. 1 МБ = 1 000 000 байт.
- При наличии регистрации и выполнении применимых положений и условий.