Описание

Меньше времени на ожидание, больше — на дело

Благодаря скорости передачи данных до 100 МБ/с2 вы можете тратить меньше времени на перемещение файлов и больше — на важные дела.

Доступная цена и удобство использования

Надежное хранение данных не требует больших затрат благодаря флэш-накопителю SanDisk® Ultra Curve™.

Надежная защита конфиденциальных файлов

Доступ к вашим файлам в любое удобное для вас время, без абонентской платы и подключения к Интернету.

Случайно удалили файлы? Это не проблема.

При покупке диска предоставляется программное обеспечение RescuePRO® Deluxe3 (требуется загрузка), которое позволяет без труда восстанавливать случайно удаленные файлы.

Всегда под рукой

Отверстие для крепления к брелоку, чтобы накопитель можно было взять с собой куда угодно.

Характеристики

Емкость: 32 ГБ

Интерфейс: USB 3.2 Gen 1

Габариты: 45.04 x 19.05 x 7.75 мм

Сертификации: FCC, ICES, CE, UKCA, BSMI, RCM, EAC, KCC

Оговорки