Описание

SanDisk Ultra Flair - это быстрая передача данных, прочный металлический корпус и стильный внешний вид. Скорость чтения достигает 150 Мбайт/с. Накопитель оснащен программным обеспечением SanDisk SecureAccess, позволяющим создать защищенную паролем личную папку. Ваши файлы получат защиту на основе 128-битного шифрования AES и останутся конфиденциальными, даже когда накопителем пользуется кто-то другой.

Другое программное обеспечение, RescuePRO Deluxe, позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка ПО с сайта производителя).

Характеристики: