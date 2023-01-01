Накопитель SanDisk USB3 Flash 32GB Ultra Flair, черный
Код товара : УТ-00032596
Артикул : SDCZ73-032G-G46
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 3.0
Объем памяти (Гб)
32
Тип подключения
USB Type-A
Описание
SanDisk Ultra Flair - это быстрая передача данных, прочный металлический корпус и стильный внешний вид. Скорость чтения достигает 150 Мбайт/с. Накопитель оснащен программным обеспечением SanDisk SecureAccess, позволяющим создать защищенную паролем личную папку. Ваши файлы получат защиту на основе 128-битного шифрования AES и останутся конфиденциальными, даже когда накопителем пользуется кто-то другой.
Другое программное обеспечение, RescuePRO Deluxe, позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка ПО с сайта производителя).
Характеристики:
- Производительность/быстродействие: Скорость передачи данных до 150 МБ/с, скорость записи ниже
- Размеры: 13,21 x 42,42 x 6,6 мм
- Рабочая температура: От 0 до 45 °C
- Температура хранения: От -10 до 70 °C
- Совместимость: USB 3.0 (обратная совместимость с USB 2.0)