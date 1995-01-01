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Накопитель SanDisk USB3.0 Flash 32GB Ultra Flair, черный

  • USB3 Flash 32GB Ultra Flair, черный
  • USB3 Flash 32GB Ultra Flair, черный
  • USB3 Flash 32GB Ultra Flair, черный
Код товара:УТ-00032596
Артикул:SDCZ73-032G-G46

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

SanDisk Ultra Flair - это быстрая передача данных, прочный металлический корпус и стильный внешний вид. Скорость чтения достигает 150 Мбайт/с. Накопитель оснащен программным обеспечением SanDisk SecureAccess, позволяющим создать защищенную паролем личную папку. Ваши файлы получат защиту на основе 128-битного шифрования AES и останутся конфиденциальными, даже когда накопителем пользуется кто-то другой.

Другое программное обеспечение, RescuePRO Deluxe, позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка ПО с сайта производителя).

Характеристики:

  • Производительность/быстродействие: Скорость передачи данных до 150 МБ/с, скорость записи ниже
  • Размеры: 13,21 x 42,42 x 6,6 мм
  • Рабочая температура: От 0 до 45 °C
  • Температура хранения: От -10 до 70 °C
  • Совместимость: USB 3.0 (обратная совместимость с USB 2.0)