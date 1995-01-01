Накопитель SanDisk USB3.0 Flash 32GB Ultra Flair, черный
Код товара:УТ-00032596
Артикул:SDCZ73-032G-G46
Товар не найден
Характеристики
Объем памяти (Гб)32
СтандартUSB 3.0
Тип подключенияUSB Type-A
ЦветСеребристый
Описание
SanDisk Ultra Flair - это быстрая передача данных, прочный металлический корпус и стильный внешний вид. Скорость чтения достигает 150 Мбайт/с. Накопитель оснащен программным обеспечением SanDisk SecureAccess, позволяющим создать защищенную паролем личную папку. Ваши файлы получат защиту на основе 128-битного шифрования AES и останутся конфиденциальными, даже когда накопителем пользуется кто-то другой.
Другое программное обеспечение, RescuePRO Deluxe, позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка ПО с сайта производителя).
Характеристики:
- Производительность/быстродействие: Скорость передачи данных до 150 МБ/с, скорость записи ниже
- Размеры: 13,21 x 42,42 x 6,6 мм
- Рабочая температура: От 0 до 45 °C
- Температура хранения: От -10 до 70 °C
- Совместимость: USB 3.0 (обратная совместимость с USB 2.0)