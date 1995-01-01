Накопитель SanDisk USB3.0 Flash 32GB Cruzer Glide

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Код товара: УТ-00049457 Артикул: SDCZ600-032G-G35 Код товара: УТ-00049457 Артикул: SDCZ600-032G-G35 Объем памяти (Гб) 32 Стандарт USB 3.0 Тип подключения USB Type-A Цвет Черный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Объем памяти (Гб) 32 Стандарт USB 3.0 Тип подключения USB Type-A Цвет Черный Описание USB-флеш-накопитель Cruzer Glide представляет собой удобное устройство для безопасной передачи, перемещения и резервного копирования ваших самых важных файлов. Этот компактный накопитель с выдвижным разъемом USB идеально подходит для тех, кому требуется удобное и портативное хранилище для мультимедийных и иных файлов. Интерфейс: USB 3.0

Номинальная емкость: 32 Гб

ПО в комплекте: SanDisk SecureAccess Видео Наш обзор

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