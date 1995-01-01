Накопитель SanDisk USB3.0 Flash 32GB Cruzer Glide
Код товара:УТ-00049457
Артикул:SDCZ600-032G-G35
Товар не найден
Характеристики
Объем памяти (Гб)32
СтандартUSB 3.0
Тип подключенияUSB Type-A
ЦветЧерный
Описание
USB-флеш-накопитель Cruzer Glide представляет собой удобное устройство для безопасной передачи, перемещения и резервного копирования ваших самых важных файлов. Этот компактный накопитель с выдвижным разъемом USB идеально подходит для тех, кому требуется удобное и портативное хранилище для мультимедийных и иных файлов.
- Интерфейс: USB 3.0
- Номинальная емкость: 32 Гб
- ПО в комплекте: SanDisk SecureAccess