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Накопитель SanDisk USB3.0 Flash 32GB Cruzer Glide

  • USB3 Flash 32GB Cruzer Glide
  • USB3 Flash 32GB Cruzer Glide
  • USB3 Flash 32GB Cruzer Glide
Код товара:УТ-00049457
Артикул:SDCZ600-032G-G35

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

USB-флеш-накопитель Cruzer Glide представляет собой удобное устройство для безопасной передачи, перемещения и резервного копирования ваших самых важных файлов. Этот компактный накопитель с выдвижным разъемом USB идеально подходит для тех, кому требуется удобное и портативное хранилище для мультимедийных и иных файлов.

  • Интерфейс: USB 3.0
  • Номинальная емкость: 32 Гб
  • ПО в комплекте: SanDisk SecureAccess