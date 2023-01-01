Описание

Реактивная скорость передачи файлов:

Отдайте предпочтение высокой скорости USB 3.0, которая достигает 150 МБ/с — остановите выбор на USB - флеш накопителе SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Копируйте файлы быстрее, чем с обычным USB 2.0

Стиль и прочность:

Надежный и изящный металлический корпус USB - флеш накопителя SanDisk Ultra Flair USB 3.0 способен выдержать неожиданные удары.

Защита файлов паролем:

Делитесь фильмами и музыкой — защита паролем обеспечит конфиденциальность ваших личных файлов. Простая установка пароля позволит вам ограничить круг лиц, имеющих доступ к файлам.

Гарантия:

На USB - флеш накопители SanDisk Ultra Flair USB 3.0 предоставляется пятилетняя ограниченная гарантия.