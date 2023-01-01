Накопитель SanDisk USB3 256GB Ultra Flair (CZ73)
Код товара : УТ-00033160
Артикул : SDCZ73-256G-G46
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 3.0
Объем памяти (Гб)
256
Тип подключения
USB Type-A
Описание
Реактивная скорость передачи файлов:
Отдайте предпочтение высокой скорости USB 3.0, которая достигает 150 МБ/с — остановите выбор на USB - флеш накопителе SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Копируйте файлы быстрее, чем с обычным USB 2.0
Стиль и прочность:
Надежный и изящный металлический корпус USB - флеш накопителя SanDisk Ultra Flair USB 3.0 способен выдержать неожиданные удары.
Защита файлов паролем:
Делитесь фильмами и музыкой — защита паролем обеспечит конфиденциальность ваших личных файлов. Простая установка пароля позволит вам ограничить круг лиц, имеющих доступ к файлам.
Гарантия:
На USB - флеш накопители SanDisk Ultra Flair USB 3.0 предоставляется пятилетняя ограниченная гарантия.