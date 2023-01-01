Описание

DataTraveler® Kyson корпорации Kingston — высокопроизводительный флеш-накопитель USB типа А с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных до 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи1, позволяющий быстро и удобно передавать файлы. Обладая памятью до 256 ГБ2, вы можете хранить фотографии, видео, музыку, другой контент и обмениваться ими прямо на ходу. Металлическая конструкция без колпачка избавит вас от неприятностей из-за потери колпачка, а функциональное кольцо облегчает взятие устройства с собой куда угодно.

Ключевые характеристики

Прочность и легкость: компактное решение для хранения со стильным и прочным металлическим корпусом

Скорости USB 3.2 1-го поколения: До 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи 2

Функциональное кольцо для крепления к брелку

Спецификации:

Скорость 2 : скорости USB 3.2 1-го поколения

: скорости USB 3.2 1-го поколения 32–64 ГБ: 200 МБ/с при чтении

128–256 ГБ: 200 МБ/с при чтении, 60 МБ/с при записи

Размеры: 39 x 12,6 x 4,9 мм

39 x 12,6 x 4,9 мм Вес: 4 г

4 г Рабочая температура: от 0 до 60 °C

от 0 до 60 °C Температура хранения: от –20 до 85 °C

от –20 до 85 °C Гарантия и поддержка: 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка

5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка Совместимость с ОС: Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (версии 10.10.x и выше), Linux (версии 2.6.x и выше), Chrome OS™

1. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного.

2. Фактическая скорость может зависеть от аппаратных средств, программного обеспечения и типа использования.