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Накопитель Kingston USB 3.2 DataTraveler Kyson 256GB

  • USB 3.2 DataTraveler Kyson 256GB
  • USB 3.2 DataTraveler Kyson 256GB
  • USB 3.2 DataTraveler Kyson 256GB
  • USB 3.2 DataTraveler Kyson 256GB
  • USB 3.2 DataTraveler Kyson 256GB
Код товара:УТ-00048767
Артикул:DTKN/256GB

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

DataTraveler® Kyson корпорации Kingston — высокопроизводительный флеш-накопитель USB типа А с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных до 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи1, позволяющий быстро и удобно передавать файлы. Обладая памятью до 256 ГБ2, вы можете хранить фотографии, видео, музыку, другой контент и обмениваться ими прямо на ходу. Металлическая конструкция без колпачка избавит вас от неприятностей из-за потери колпачка, а функциональное кольцо облегчает взятие устройства с собой куда угодно.

Ключевые характеристики

  • Прочность и легкость: компактное решение для хранения со стильным и прочным металлическим корпусом
  • Скорости USB 3.2 1-го поколения: До 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи2
  • Функциональное кольцо для крепления к брелку

Спецификации:

  • Скорость2 : скорости USB 3.2 1-го поколения
  • 32–64 ГБ: 200 МБ/с при чтении
  • 128–256 ГБ: 200 МБ/с при чтении, 60 МБ/с при записи
  • Размеры: 39 x 12,6 x 4,9 мм
  • Вес: 4 г
  • Рабочая температура: от 0 до 60 °C
  • Температура хранения: от –20 до 85 °C
  • Гарантия и поддержка: 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка
  • Совместимость с ОС: Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (версии 10.10.x и выше), Linux (версии 2.6.x и выше), Chrome OS™

1. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного.
2. Фактическая скорость может зависеть от аппаратных средств, программного обеспечения и типа использования.