Элегантность и надежность

Полностью металлический корпус — это сочетание прочности и практичности в одном элегантном устройстве, которое поможет держать под рукой все ваши самые важные файлы.

Скорость USB 3.1 Gen 1

Скорость копирования до 150 МБ/с1 позволяет без лишних затрат времени создавать резервные копии ваших данных, чтобы максимально быстро подготовиться к любому путешествию или делу. Копируйте полнометражные фильмы менее чем за 30 секунд2.

Защита паролем

Встроенное программное обеспечение SanDisk SecureAccess® — это надежный способ обеспечить безопасность ваших данных3.

Удобное восстановление файлов

Программное обеспечение для восстановления файлов RescuePRO® Deluxe4 помогает восстанавливать файлы, даже если они были случайно утеряны или удалены.

Ограниченная гарантия на 5 лет

Ограниченная гарантия на 5 лет5, вы можете быть уверены в надежности накопителя в течение многих лет.

Защита файлов паролем

Программное обеспечение SanDisk SecureAccess позволяет создать на диске защищенную паролем папку для хранения личных данных.

Характеристики

Объем: 128 Гб

Интерфейс: USB 3.1 Gen 1

Совместимость: USB 3.0, USB 2.0

Размеры: 5.72 х 15.8 х 40 мм

Рабочая температура: от 0 до 35° С

Температура хранения: от -10° до 70° С

Примечания:

1. (для моделей емкостью 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ) Скорость чтения до 150 МБ/с. Скорость записи до 15 раз выше, чем у стандартных флеш-накопителей с интерфейсом USB 2.0 (4 МБ/с). Требуется порт USB 3.1 Gen 1 или порт USB 3.0. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; скорость работы может быть ниже в зависимости от используемого устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт. (для модели емкостью 16 ГБ) Скорость чтения до 150 МБ/с. Скорость записи зависит от емкости. Требуется порт USB 3.1 Gen 1 или порт USB 3.0. Данные получены в ходе внутреннего тестирования; скорость работы может быть ниже в зависимости от используемого устройства, условий эксплуатации и других факторов. 1 МБ = 1 000 000 байт.

2. (для моделей емкостью 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ) При передаче видеофайла размером 1,2 ГБ в формате MPEG-4 через порт USB 3.1 Gen 1 или USB 3.0. Результат зависит от устройства, типа файлов и других факторов

3. Для защиты паролем используется 128-битное шифрование AES. Она поддерживается операционными системами Windows® 7, Windows 8, Windows 10 и macOS 10.9 и более поздних версий (для компьютеров Mac нужно загрузить соответствующее программное обеспечение, см. www.SanDisk.com/SecureAccess). ТОЛЬКО ДЛЯ КИТАЯ. Защита паролем поддерживается операционными системами Windows® 7, Windows 8, Windows 10 и macOS 10.9 и более поздних версий (для компьютеров Mac нужно загрузить соответствующее программное обеспечение, см. www.SanDisk.com/SecureAccess).

4. При наличии регистрации и выполнении применимых «Положений и условий».

5. См. sandisk.com/wug.

6. 1 ГБ = 1 000 000 000 байт. Фактически пользователю доступен меньший объем памяти.