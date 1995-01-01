Накопитель Kingston USB 3.2 DataTraveler Kyson 128GB
Товар не найден
Характеристики
Описание
DataTraveler® Kyson корпорации Kingston — высокопроизводительный флеш-накопитель USB типа А с чрезвычайно высокой скоростью передачи данных до 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи1, позволяющий быстро и удобно передавать файлы. Обладая памятью до 256 ГБ2, вы можете хранить фотографии, видео, музыку, другой контент и обмениваться ими прямо на ходу. Металлическая конструкция без колпачка избавит вас от неприятностей из-за потери колпачка, а функциональное кольцо облегчает взятие устройства с собой куда угодно.
Ключевые характеристики
- Прочность и легкость: компактное решение для хранения со стильным и прочным металлическим корпусом
- Скорости USB 3.2 1-го поколения: До 200 МБ/с при чтении и 60 МБ/с при записи2
- Функциональное кольцо для крепления к брелку
Спецификации:
- Скорость2 : скорости USB 3.2 1-го поколения
- 32–64 ГБ: 200 МБ/с при чтении
- 128–256 ГБ: 200 МБ/с при чтении, 60 МБ/с при записи
- Размеры: 39 x 12,6 x 4,9 мм
- Вес: 4 г
- Рабочая температура: от 0 до 60 °C
- Температура хранения: от –20 до 85 °C
- Гарантия и поддержка: 5-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка
- Совместимость с ОС: Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (версии 10.10.x и выше), Linux (версии 2.6.x и выше), Chrome OS™
1. Часть указанного объёма флеш-памяти используется для форматирования и других функций и поэтому не доступна для хранения данных. Вследствие этого фактический доступный объём для хранения данных меньше указанного.
2. Фактическая скорость может зависеть от аппаратных средств, программного обеспечения и типа использования.