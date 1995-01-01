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Накопитель Kingston USB 3.2 DataTraveler Exodia 128GB

  • USB 3.2 DataTraveler Exodia 128GB
  • USB 3.2 DataTraveler Exodia 128GB
  • USB 3.2 DataTraveler Exodia 128GB
  • USB 3.2 DataTraveler Exodia 128GB
  • USB 3.2 DataTraveler Exodia 128GB
Код товара:УТ-00048765
Артикул:DTX/128GB

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Накопитель DataTraveler® Exodia компании Kingston обеспечивает производительность USB 3.2 Gen 1 для простого доступа к ноутбукам, настольным ПК, мониторам и другим цифровым устройствам. DT Exodia позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Доступны варианты емкости DT Exodia до 256 ГБ1. Накопитель обеспечивается пятилетней гарантией, бесплатной технической поддержкой и отличается легендарной надежностью, характерной для всей продукции Kingston.

Ключевые характеристики

  • Абсолютная портативность: диапаноз емкостей с цветным кольцом, которое легко крепится к кольцам для ключей
  • Быстрота и удобство: легкое хранилище данных со скоростями USB 3.2 Gen 1, которое удобно брать с собой.

Спецификации

Варианты емкости1 : 32ГБ, 64ГБ, 128ГБ, 256ГБ
Скорость2 : USB 3.2 Gen 1
Размеры: 67,3 x 21,04 x 10,14 мм
Масса: 11 г
Рабочая температура: от 0 до 60°C
Температура хранения: от -20 до 85°C
Гарантия: 5-летняя гарантия, бесплатная техническая поддержка
Совместимость с: Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (вер. 10.10.x +), Linux (вер. 2.6.x +), Chrome™ OS

1. Часть перечисленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству Kingston по флеш-памяти, расположенному по адресу Kingston's Flash Memory Guide
2. Скорость передачи данных зависит от конфигурации компьютера и устройства.