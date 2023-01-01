Накопитель Kingston USB 3.2 DataTraveler Exodia 128GB
Код товара : УТ-00048765
Артикул : DTX/128GB
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 3.0
Объем памяти (Гб)
128
Тип подключения
USB Type-A
Описание
Накопитель DataTraveler® Exodia компании Kingston обеспечивает производительность USB 3.2 Gen 1 для простого доступа к ноутбукам, настольным ПК, мониторам и другим цифровым устройствам. DT Exodia позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Доступны варианты емкости DT Exodia до 256 ГБ1. Накопитель обеспечивается пятилетней гарантией, бесплатной технической поддержкой и отличается легендарной надежностью, характерной для всей продукции Kingston.
Ключевые характеристики
- Абсолютная портативность: диапаноз емкостей с цветным кольцом, которое легко крепится к кольцам для ключей
- Быстрота и удобство: легкое хранилище данных со скоростями USB 3.2 Gen 1, которое удобно брать с собой.
Спецификации
1. Часть перечисленной емкости устройств хранения на основе флеш-памяти используется для форматирования и прочих функций, поэтому недоступна для хранения данных. В связи с этим фактически доступная емкость для хранения данных меньше, чем указано на упаковке или поверхности продукции. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству Kingston по флеш-памяти, расположенному по адресу Kingston's Flash Memory Guide
2. Скорость передачи данных зависит от конфигурации компьютера и устройства.