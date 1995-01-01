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Накопитель Netac USB2 Flash 8GB UA31 голубая

  • USB2 Flash 8GB UA31 голубая
  • USB2 Flash 8GB UA31 голубая
  • USB2 Flash 8GB UA31 голубая
Код товара:УТ-00095072
Артикул:NT03UA31N-008G-20BL

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Накопитель оснащен интерфейсом USB 2.0 с разъемом Type-A, что обеспечивает широкую совместимость с большинством компьютеров, ноутбуков и другой техники. Монолитная конструкция корпуса гарантирует повышенную прочность и долговечность устройства, защищая его от механических повреждений и внешних воздействий.
Максимальная скорость записи данных составляет 15 МБ/сек, что вполне достаточно для работы с документами, фотографиями и музыкой. Объем памяти 8 ГБ позволяет хранить тысячи файлов разного формата. Стильный розовый цвет корпуса делает флешку заметной и удобной для поиска в сумке или на столе. Netac UA31 станет практичным помощником для повседневного использования.