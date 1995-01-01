Накопитель оснащен интерфейсом USB 2.0 с разъемом Type-A, что обеспечивает широкую совместимость с большинством компьютеров, ноутбуков и другой техники. Монолитная конструкция корпуса гарантирует повышенную прочность и долговечность устройства, защищая его от механических повреждений и внешних воздействий.

Максимальная скорость записи данных составляет 15 МБ/сек, что вполне достаточно для работы с документами, фотографиями и музыкой. Объем памяти 8 ГБ позволяет хранить тысячи файлов разного формата. Стильный розовый цвет корпуса делает флешку заметной и удобной для поиска в сумке или на столе. Netac UA31 станет практичным помощником для повседневного использования.