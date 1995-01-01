Флешка Netac USB2 Flash 8GB U505 выполнена в изящном корпусе с вращающейся на 360° крышкой, защищающей USB коннектор, когда накопитель не используется. Объем 8 Гб достаточен для передачи офисных документов, фотографий, аудиозаписей, коротких видео и тому подобных файлов, накопитель также хорошо подходит на роль электронного ключа. Благодаря USB 3.0 интерфейсу обмен данными занимает буквально считанные секунды. Предусмотрена проушина для крепления флешки на ремешке или связке ключей.

Netac – это один из крупных китайских производителей электроники, специализирующийся на устройствах хранения данных (SSD, флешки, карты памяти) и оперативной памяти. Бренд известен как «изобретатель USB-накопителей»: компания была основана в 1999 году и тогда же запатентовала (в Китае) метод сопряжения флеш-памяти и USB-контроллера, что приносило ей роялти вплоть до 2019 года. Компания обладает собственными производственными линиями, что позволяет ей выпускать качественную продукцию по доступной цене.

Характеристики

Модель: U505

Интерфейс: USB 3.0

Скорость чтения: до 110 Мб/с

Скорость записи: до 45 Мб/с

Емкость: 8 Гб*

Материал: АБС пластик, сталь

Размеры: 58.3 х 19.6 х 10.8 мм

Совместимость: Windows XP и выше; Mac OS X 10.5 и выше, Linux 2.4.x и выше

* если считать, что 1 Гб = 1 000 000 000 байт.