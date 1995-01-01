Накопитель SanDisk USB 2.0 Flash 64GB Cruzer Blade, черный
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Характеристики
Описание
Компактный дизайн и максимальная портативность:
USB -флеш накопитель Cruzer Blade очень компактен и без труда поместится в карман или в сумку для компьютера. Этот USB-накопитель отличается изящным черно - красным дизайном и прекрасно сочетается со многими электронными устройствами.
Вместительный накопитель для хранения любимых мультимедийных файлов:
USB-флеш накопитель Cruzer Blade разработан компанией SanDisk, лидером в мире инноваций флеш-памяти, и отличается высокой емкостью при компактных размерах. Емкости памяти 64 ГБ будет достаточно для хранения всех важных файлов.
Простое резервное копирование файлов с помощью мыши:
Перенести данные на USB-флеш накопитель Cruzer Blade очень легко: просто подключите накопитель к USB-порту компьютера и перенесите файлы в нужную папку. После однократной быстрой установки драйверов вы сразу же сможете записать файлы на этот USB-накопитель, чтобы перенести их на другое устройство или передать другу.
Характеристики
- Интерфейс: USB 2.0
- Коннектор: USB-A
- Габариты (Д х Ш х В): 7.4 x 17.6 x 41.5 мм
- Рабочая температура: от 0° до 35° С
- Температура хранения: от -10° до 70° С