Описание

Компактный флэш-накопитель стандарта USB 2.0. Емкость 32 Гб: можно переносить не только документы или токены авторизации, но и достаточно объемные файлы, такие как фильмы в UHD качестве. Накопитель выполнен в белом пластиковом корпусе. Прозрачная крышка закрывает контакты от попадания грязи. Благодаря небольшой проушине его можно легко носить на связке ключей. Универсальный: совместим с компьютерами на всех основных операционных системах: Windows, Mac, Linux.

Программное обеспечение для управления данными Transcend Elite позволяет осуществлять такие функции как:

Резервное копирование и восстановление данных

Шифрование и расшифровка файлов с применением надежного 256-битового AES-шифрования

Облачное хранилище: резервное копирование из Google Drive, OneDrive, Dropbox или iCloud

Блокировка диска

Характеристики