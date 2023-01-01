Накопитель Transcend USB2 Flash 32GB JetFlash 370
Код товара : УТ-00059958
Артикул : TS32GJF370
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Стандарт
USB 2.0
Объем памяти (Гб)
32
Тип подключения
USB Type-A
Описание
Компактный флэш-накопитель стандарта USB 2.0. Емкость 32 Гб: можно переносить не только документы или токены авторизации, но и достаточно объемные файлы, такие как фильмы в UHD качестве. Накопитель выполнен в белом пластиковом корпусе. Прозрачная крышка закрывает контакты от попадания грязи. Благодаря небольшой проушине его можно легко носить на связке ключей. Универсальный: совместим с компьютерами на всех основных операционных системах: Windows, Mac, Linux.
Программное обеспечение для управления данными Transcend Elite позволяет осуществлять такие функции как:
- Резервное копирование и восстановление данных
- Шифрование и расшифровка файлов с применением надежного 256-битового AES-шифрования
- Облачное хранилище: резервное копирование из Google Drive, OneDrive, Dropbox или iCloud
- Блокировка диска
Характеристики
- Размеры 61.5 x 18.59 x 8.7 мм
- Вес 8.5 г
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Тип USB: USB Type-A
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Интерфейс подключения: USB 2.0
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Емкость: 32 Гб