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Накопитель SanDisk USB 2.0 Flash 32GB Cruzer Blade, черный

  • USB 2.0 Flash 32GB Cruzer Blade, черный
  • USB 2.0 Flash 32GB Cruzer Blade, черный
  • USB 2.0 Flash 32GB Cruzer Blade, черный
  • USB 2.0 Flash 32GB Cruzer Blade, черный
  • USB 2.0 Flash 32GB Cruzer Blade, черный
  • USB 2.0 Flash 32GB Cruzer Blade, черный
  • USB 2.0 Flash 32GB Cruzer Blade, черный
Код товара:УТ-00017996
Артикул:SDCZ50-032G-B35

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный дизайн и максимальная портативность:
USB -флеш накопитель Cruzer Blade очень компактен и без труда поместится в карман или в сумку для компьютера. Этот USB-накопитель отличается изящным черно - красным дизайном и прекрасно сочетается со многими электронными устройствами.

Вместительный накопитель для хранения любимых мультимедийных файлов:
USB-флеш накопитель Cruzer Blade разработан компанией SanDisk, лидером в мире инноваций флеш-памяти, и отличается высокой емкостью при компактных размерах. Емкости памяти до 128 ГБ будет достаточно для хранения всех важных файлов.

Простое резервное копирование файлов с помощью мыши:
Перенести данные на USB-флеш накопитель Cruzer Blade очень легко: просто подключите накопитель к USB-порту компьютера и перенесите файлы в нужную папку. После однократной быстрой установки драйверов вы сразу же сможете записать файлы на этот USB-накопитель, чтобы перенести их на другое устройство или передать другу.

Характеристики

  • Интерфейс: USB 2.0
  • Коннектор: USB-A
  • Габариты (Д х Ш х В): 7.4 x 17.6 x 41.5 мм
  • Рабочая температура: от 0° до 35° С
  • Температура хранения: от -10° до 70° С