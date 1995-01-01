Накопитель HIPER USB2 Flash 32GB Hiper Groovy T, черный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075454 Артикул : HI-USB232GBTB

<





>

Классический USB накопитель (флешка) для переноса и хранения данных. Черный пластиковый корпус с колпачком и проушиной для шнурка или металлического кольца для ключей. Стандарт USB 2.0, скорость чтения до 15 Мб/с, скорость записи до 7 Мбайт/с. Задать вопрос 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Классический USB накопитель (флешка) для переноса и хранения данных. Черный пластиковый корпус с колпачком и проушиной для шнурка или металлического кольца для ключей. Стандарт USB 2.0, скорость чтения до 15 Мб/с, скорость записи до 7 Мбайт/с. Емкость: 32 Гб

Размеры: 57 х 19 х 8.5 мм

Вес: 8 г

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.