Накопитель Flexis USB2 Flash 32GB Flexis RB-102

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Код товара: УТ-00079730 Артикул: FUB20032RB-102 Код товара: УТ-00079730 Артикул: FUB20032RB-102 Объем памяти (Гб) 32 Стандарт USB 2.0 Тип подключения USB Type-A Цвет Черный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Объем памяти (Гб) 32 Стандарт USB 2.0 Тип подключения USB Type-A Цвет Черный Описание USB флеш-накопитель (флешка) емкостью 32 Гб позволяет хранить и передавать текстовые, аудио- и видеофайлы. Стандарт USB 2.0 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Компактный корпус с широким ушком для крепления на шнурок или связку ключей, USB коннектор открытый, без колпачка. Размеры упаковки: 12 х 10 х 2 см

12 х 10 х 2 см Вес брутто: 17 г

Страна производства: Китай * При условии, что 1 Гб = 1 000 000 000 байт. Видео Наш обзор

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