Накопитель Flexis USB2 Flash 32GB Flexis RB-102
Код товара:УТ-00079730
Артикул:FUB20032RB-102
Товар не найден
Характеристики
Объем памяти (Гб)32
СтандартUSB 2.0
Тип подключенияUSB Type-A
ЦветЧерный
Описание
USB флеш-накопитель (флешка) емкостью 32 Гб позволяет хранить и передавать текстовые, аудио- и видеофайлы. Стандарт USB 2.0 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Компактный корпус с широким ушком для крепления на шнурок или связку ключей, USB коннектор открытый, без колпачка.
- Размеры упаковки: 12 х 10 х 2 см
- Вес брутто: 17 г
- Страна производства: Китай
* При условии, что 1 Гб = 1 000 000 000 байт.