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Накопитель Flexis USB2 Flash 32GB Flexis RB-102

  • USB2 Flash 32GB Flexis RB-102
  • USB2 Flash 32GB Flexis RB-102
  • USB2 Flash 32GB Flexis RB-102
Код товара:УТ-00079730
Артикул:FUB20032RB-102

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

USB флеш-накопитель (флешка) емкостью 32 Гб позволяет хранить и передавать текстовые, аудио- и видеофайлы. Стандарт USB 2.0 обеспечивает скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Компактный корпус с широким ушком для крепления на шнурок или связку ключей, USB коннектор открытый, без колпачка.

  • Размеры упаковки: 12 х 10 х 2 см
  • Вес брутто: 17 г
  • Страна производства: Китай

* При условии, что 1 Гб = 1 000 000 000 байт.