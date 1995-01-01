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Накопитель Silicon Power USB2 Flash 16GB Ultima U03 белый

  • USB2 Flash 16GB Ultima U03 Белый
  • USB2 Flash 16GB Ultima U03 Белый
  • USB2 Flash 16GB Ultima U03 Белый
Код товара:УТ-00016541
Артикул:SP016GBUF2U03V1W

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

  • Роскошный и стильный дизайн корпуса
  • Выдвижной коннектор USB-A
  • Бесплатно предоставляется специально разработанное приложение SP Widget с мощными функциями резервного копирования и защиты вашей информации. Функция шифрования информации использует технологию кодирования AES 256-bit, существенно повышающую сохранность вашей информации.

Характеристики

Ёмкость: 16 ГБ,
Габариты: 55.0 x 20.0 x 8.6 мм
Вес: 13 г
Материал: Пластик
Цвет: Черный / Бело
Интерфейс: USB 2.0, совместим с USB 1.1
Поддерживаемые ОС: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x или более поздняя версия, Linux 2.6.x или более поздняя версия
Рабочая Температура: 0° C ~ 70° C
Гарантия: Пожизненная гарантия