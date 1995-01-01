Накопитель Silicon Power USB2 Flash 16GB Ultima U03 черный

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Код товара: УТ-00091759 Артикул: SP016GBUF2U03V1K Код товара: УТ-00091759 Артикул: SP016GBUF2U03V1K Объем памяти (Гб) 16 Стандарт USB 2.0 Тип подключения USB Type-A Цвет Черный Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Объем памяти (Гб) 16 Стандарт USB 2.0 Тип подключения USB Type-A Цвет Черный Описание Роскошный и стильный дизайн корпуса

Выдвижной коннектор USB-A

Бесплатно предоставляется специально разработанное приложение SP Widget с мощными функциями резервного копирования и защиты вашей информации. Функция шифрования информации использует технологию кодирования AES 256-bit, существенно повышающую сохранность вашей информации. Характеристики Ёмкость: 16 ГБ,

Габариты: 55.0 x 20.0 x 8.6 мм

Вес: 13 г

Материал: Пластик

Цвет: Черный / Бело

Интерфейс: USB 2.0, совместим с USB 1.1

Поддерживаемые ОС: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x или более поздняя версия, Linux 2.6.x или более поздняя версия

Рабочая Температура: 0° C ~ 70° C

Гарантия: Пожизненная гарантия Видео Наш обзор

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