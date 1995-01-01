Накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 в компактном и стильном корпусе отличается высокой скоростью передачи данных и вместе с тем имеет внушительную емкость. С ним файлы можно перенести между устройствами в десять раз быстрее, чем при использовании обычных накопителей USB 2.0. Емкость накопителя 16 ГБ позволяет хранить на нем самые объемные мультимедийные файлы и документы.

Характеристики: