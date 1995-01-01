Накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 Flash 16GB
Код товара:УТ-00084408
Артикул:SDCZ48-016G-U46
Товар не найден
Характеристики
Объем памяти (Гб)16
СтандартUSB 3.0
Тип подключенияUSB Type-A
ЦветЧерный
Описание
Накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 в компактном и стильном корпусе отличается высокой скоростью передачи данных и вместе с тем имеет внушительную емкость. С ним файлы можно перенести между устройствами в десять раз быстрее, чем при использовании обычных накопителей USB 2.0. Емкость накопителя 16 ГБ позволяет хранить на нем самые объемные мультимедийные файлы и документы.
Характеристики:
- Ёмкость - 16 ГБ
- Скорость чтения - до 130 МБ/с
- Интерфейс - USB 3.0
- Размеры - 56.8x21.3x10.8 мм
- Вес - 22 г
- Материал корпуса - пластик