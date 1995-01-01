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Накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 Flash 16GB

  • Ultra USB 3.0 Flash 16GB
  • Ultra USB 3.0 Flash 16GB
  • Ultra USB 3.0 Flash 16GB
  • Ultra USB 3.0 Flash 16GB
  • Ultra USB 3.0 Flash 16GB
Код товара:УТ-00084408
Артикул:SDCZ48-016G-U46

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Накопитель SanDisk Ultra USB 3.0 в компактном и стильном корпусе отличается высокой скоростью передачи данных и вместе с тем имеет внушительную емкость. С ним файлы можно перенести между устройствами в десять раз быстрее, чем при использовании обычных накопителей USB 2.0. Емкость накопителя 16 ГБ позволяет хранить на нем самые объемные мультимедийные файлы и документы.

Характеристики:

  • Ёмкость - 16 ГБ
  • Скорость чтения - до 130 МБ/с
  • Интерфейс - USB 3.0
  • Размеры - 56.8x21.3x10.8 мм
  • Вес - 22 г
  • Материал корпуса - пластик