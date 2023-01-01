Описание

Компактный дизайн и максимальная портативность:

USB-флеш накопитель Cruzer Blade очень компактен и без труда поместится в карман или в сумку для компьютера. Этот USB-накопитель отличается изящным черно - красным дизайном и прекрасно сочетается со многими электронными устройствами.

Вместительный накопитель для хранения любимых мультимедийных файлов:

USB-флеш накопитель Cruzer Blade разработан компанией SanDisk, лидером в мире инноваций флеш-памяти, и отличается высокой емкостью при компактных размерах. Емкости памяти до 128 ГБ будет достаточно для хранения всех важных файлов.

Простое резервное копирование файлов с помощью мыши:

Перенести данные на USB-флеш накопитель Cruzer Blade очень легко: просто подключите накопитель к USB-порту компьютера и перенесите файлы в нужную папку. После однократной быстрой установки драйверов вы сразу же сможете записать файлы на этот USB-накопитель, чтобы перенести их на другое устройство или передать другу.