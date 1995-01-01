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Накопитель SanDisk USB2 Flash 16GB Cruzer Blade

  • USB2 Flash 16GB Sandisk Cruzer Blade
  • USB2 Flash 16GB Sandisk Cruzer Blade
  • USB2 Flash 16GB Sandisk Cruzer Blade
  • USB2 Flash 16GB Sandisk Cruzer Blade
  • USB2 Flash 16GB Sandisk Cruzer Blade
  • USB2 Flash 16GB Sandisk Cruzer Blade
  • USB2 Flash 16GB Sandisk Cruzer Blade
Код товара:УТ-00002166
Артикул:SDCZ50-016G-B35

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактный дизайн и максимальная портативность:
USB-флеш накопитель Cruzer Blade очень компактен и без труда поместится в карман или в сумку для компьютера. Этот USB-накопитель отличается изящным черно - красным дизайном и прекрасно сочетается со многими электронными устройствами.

Вместительный накопитель для хранения любимых мультимедийных файлов:
USB-флеш накопитель Cruzer Blade разработан компанией SanDisk, лидером в мире инноваций флеш-памяти, и отличается высокой емкостью при компактных размерах. Емкости памяти до 128 ГБ будет достаточно для хранения всех важных файлов.

Простое резервное копирование файлов с помощью мыши:
Перенести данные на USB-флеш накопитель Cruzer Blade очень легко: просто подключите накопитель к USB-порту компьютера и перенесите файлы в нужную папку. После однократной быстрой установки драйверов вы сразу же сможете записать файлы на этот USB-накопитель, чтобы перенести их на другое устройство или передать другу.