Флешка Netac USB2 Flash 16GB U326 выполнена в изящном и прочном корпусе толщиной всего 5 мм, который выполнен из алюминий-цинкового сплава. Объема 16 Гб и стандарта USB 2.0 (480 Мбит/с) достаточно для быстрой передачи офисных документов, фотографий, аудиозаписей, коротких видео и тому подобных файлов, накопитель также хорошо подходит на роль электронного ключа. Предусмотрена широкая проушина для привязки ремешка или кольца для ключей.

Netac – это один из крупных китайских производителей электроники, специализирующийся на устройствах хранения данных (SSD, флешки, карты памяти) и оперативной памяти. Бренд известен как «изобретатель USB-накопителей»: компания была основана в 1999 году и тогда же запатентовала (в Китае) метод сопряжения флеш-памяти и USB-контроллера, что приносило ей роялти вплоть до 2019 года. Компания обладает собственными производственными линиями, что позволяет ей выпускать качественную продукцию по доступной цене.

Характеристики

Модель: U326

Интерфейс: USB 2.0

Емкость: 16 Гб*

Материал: цинковый сплав

Размеры: 36.8 х 12.5 х 5 мм

Совместимость: Windows XP и выше; Mac OS X 10.5 и выше, Linux 2.4.x и выше

* если считать, что 1 Гб = 1 000 000 000 байт.