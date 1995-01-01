Флешка оснащена интерфейсом USB 2.0 с разъемом типа A открытой конструкции, что гарантирует совместимость с большинством современных устройств: компьютерами, ноутбуками, автомобильными магнитолами и другой техникой. Металлический корпус защищает накопитель от механических повреждений.

Объем памяти 16 ГБ позволяет хранить документы, фотографии, музыкальные композиции и видеофайлы. Вес устройства составляет всего 22 грамма, что делает его практически невесомым. Производитель предоставляет расширенную гарантию сроком на 5 лет, подтверждая высокое качество изделия. Netac U278 — оптальный выбор для тех, кто ценит надежность, компактность и металлический дизайн.