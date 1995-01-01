Накопитель HIPER USB2 Flash 16GB Hiper Groovy U, цинк, цвет титан

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073989 Артикул : HI-USB216GBU280S

<







>



Недорогой USB-накопитель (флешка) стандарта USB 2.0. Металлический корпус обеспечивает высокую надежность, а также позволяет сделать гравировку. Предусмотрена широкая проушина для крепления ремешка (ремешок не входит в комплект). Максимальная скорость чтения: 15 МБ/с, скорость записи: 7 МБ/с. Подходит для хранения и переноса документов, презентаций, фотографий и видеороликов. Задать вопрос 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Недорогой USB-накопитель (флешка) стандарта USB 2.0. Металлический корпус обеспечивает высокую надежность, а также позволяет сделать гравировку. Предусмотрена широкая проушина для крепления ремешка (ремешок не входит в комплект). Максимальная скорость чтения: 15 МБ/с, скорость записи: 7 МБ/с. Подходит для хранения и переноса документов, презентаций, фотографий и видеороликов. Емкость: 16 Гб*

Размеры: 38 х 12.3 х 4.6 мм

Вес: 5 г

Размер упаковки: 15 х 11 х 2 см

Вес брутто: 30 г * 1 Гб считается равным 1 000 000 000 байт.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.