Накопитель HIPER USB2 Flash 16GB Hiper Groovy T, черный
Код товара : УТ-00073991
Артикул : HI-USВ216GBTB
490 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Классический USB накопитель (флешка) для переноса и хранения данных. Черный пластиковый корпус с колпачком и проушиной для шнурка или тонкого металлического кольца. Стандарт USB 2.0, скорость чтения до 15 Мб/с, скорость записи до 7 Мбайт/с.
- Размеры: 57 х 19 х 8.5 мм
- Вес: 8 г
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