Накопитель Flexis USB2 Flash 16GB RB-102

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073988 Артикул : FUB20016RB-102

<





>

Компактный флэш-накопитель стандарта USB 2.0. Емкость 8 Гб: достаточно для переноса и хранения таких данных как документы, токены авторизации, музыка, небольшие видеофайлы и так далее. Благодаря крупной проушине его можно легко носить на карабине или связке ключей. Универсальный: совместим с компьютерами на всех основных операционных системах: Windows, Mac, Linux. Задать вопрос 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Компактный флэш-накопитель стандарта USB 2.0. Емкость 8 Гб: достаточно для переноса и хранения таких данных как документы, токены авторизации, музыка, небольшие видеофайлы и так далее. Благодаря крупной проушине его можно легко носить на карабине или связке ключей. Универсальный: совместим с компьютерами на всех основных операционных системах: Windows, Mac, Linux.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.