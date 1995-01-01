Штатив Ulanzi Fotopro X-Aircross F38 Tripod, карбоновый, с видеоголовкой
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Характеристики
Описание
Очень легкий и компактный штатив со съемной видеоголовкой. Головка снабжена жидкостными картриджами с фиксированным сопротивлением, что обеспечивает максимальную плавность при панорамировании и наклоне камеры. Пружинный контрбаланс настроен на вес 1.5 кг: для наклона камеры практически не требуются усилия. Чашевидное основание головки позволяет быстро компенсировать наклон на неровной поверхности (до 7°). Быстросъемная площадка F38 с кнопочным замком и механизмом двойной блокировки: быстрая и безопасная установка камеры. Головка наклоняется на угол 90°, что позволяет вести съемку с вертикальной ориентацией камеры.
Быстрый механизм раскрытия: для одновременной разблокировки всех секций поверните резиновый наконечник, после чего ногу можно выдвинуть на всю длину одним движением. Ноги выдерживают нагрузку до 10 кг, головка рассчитана на вес не более 3 кг: этого достаточно даже для длиннофокусных объективов типа 70-200/2.8. Благодаря использованию углепластика (карбона) ноги эффективно гасят вибрации, идущие от поверхности, а сам штатив обладает исключительно низким весом: немногим более 1 кг. На центральной колонне имеется металлический крюк для балласта, что будет полезно при съемке в ветренную погоду.
На крестовине по бокам расположено 2 резьбовых гнезда 1/4"-20, в которые можно установить дополнительные аксессуары: например, осветитель, смартфон или планшет.
Внутри одной из ножек спрятан складной адаптер для установки смартфона: чтобы достать его, открутите резиновый наконечник.
Центральная колонна состоит из 2 секций: основную часть можно открутить, оставив только короткий адаптер – для съемки с нижнего ракурса, от земли.
В сложенном виде штатив занимает всего 46 см, поэтому его можно навесить на рюкзак снаружи или носить внутри. В комплекте со штативом идет плотная сумка для переноски и 3 шестигранных ключа для подтягивания соединений.
Характеристики
- Головка: съемная 2D видеоголовка с жидкостными картриджами
- Пузырьковый уровень: нет
- Количество секций: 5
- Быстросъемная площадка: есть, F38
- Диаметр ног: 25 мм и менее
- Углы наклона ног: нет данных
- Максимальная нагрузка: ноги: 10 кг, головка: 3 кг
- Минимальная высота: 44 см
- Максимальная высота: 156 см
- Высота со сложенной центральной штангой: нет данных
- Длина в сложенном положении: 46 см
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: карбон, алюминиевый сплав
- Регулировка силы трения: фиксированное сопротивление, пружинный контрбаланс настроен на 1.5 кг
- Вес: 1.08 кг
- Страна производства: Китай