Очень легкий и компактный штатив со съемной видеоголовкой. Головка снабжена жидкостными картриджами с фиксированным сопротивлением, что обеспечивает максимальную плавность при панорамировании и наклоне камеры. Пружинный контрбаланс настроен на вес 1.5 кг: для наклона камеры практически не требуются усилия. Чашевидное основание головки позволяет быстро компенсировать наклон на неровной поверхности (до 7°). Быстросъемная площадка F38 с кнопочным замком и механизмом двойной блокировки: быстрая и безопасная установка камеры. Головка наклоняется на угол 90°, что позволяет вести съемку с вертикальной ориентацией камеры.

Быстрый механизм раскрытия: для одновременной разблокировки всех секций поверните резиновый наконечник, после чего ногу можно выдвинуть на всю длину одним движением. Ноги выдерживают нагрузку до 10 кг, головка рассчитана на вес не более 3 кг: этого достаточно даже для длиннофокусных объективов типа 70-200/2.8. Благодаря использованию углепластика (карбона) ноги эффективно гасят вибрации, идущие от поверхности, а сам штатив обладает исключительно низким весом: немногим более 1 кг. На центральной колонне имеется металлический крюк для балласта, что будет полезно при съемке в ветренную погоду.

На крестовине по бокам расположено 2 резьбовых гнезда 1/4"-20, в которые можно установить дополнительные аксессуары: например, осветитель, смартфон или планшет.

Внутри одной из ножек спрятан складной адаптер для установки смартфона: чтобы достать его, открутите резиновый наконечник.

Центральная колонна состоит из 2 секций: основную часть можно открутить, оставив только короткий адаптер – для съемки с нижнего ракурса, от земли.

В сложенном виде штатив занимает всего 46 см, поэтому его можно навесить на рюкзак снаружи или носить внутри. В комплекте со штативом идет плотная сумка для переноски и 3 шестигранных ключа для подтягивания соединений.

Характеристики