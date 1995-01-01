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Держатель микрофона Ulanzi ZJ05 Lift Microphone Stand

  • ZJ05 Lift Microphone Stand
  • ZJ05 Lift Microphone Stand
  • ZJ05 Lift Microphone Stand
  • ZJ05 Lift Microphone Stand
  • ZJ05 Lift Microphone Stand
  • ZJ05 Lift Microphone Stand
  • ZJ05 Lift Microphone Stand
  • ZJ05 Lift Microphone Stand
  • ZJ05 Lift Microphone Stand
  • ZJ05 Lift Microphone Stand
  • ZJ05 Lift Microphone Stand
  • ZJ05 Lift Microphone Stand
  • ZJ05 Lift Microphone Stand
Код товара:УТ-00093067
Артикул:T135

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Микрофонная стойка Ulanzi ZJ05 имеет необычную конструкцию с длиной верхнего плеча 396 мм и нижнего 366 мм, обеспечивающим общий горизонтальный вылет 735 мм. Механизм мгновенной фиксации позволяет фиксировать любой угол позиционирования с максимальной нагрузкой 1.5 кг. Прочная струбцина с раскрытием 60 мм гарантирует надежное крепление к столу толщиной до 55 мм, а система демпфирования гасит вибрации для стабильной работы оборудования.

Универсальность и организация пространства
Конструкция включает шаровую голову с углом вращения 360° и холодный башмак для крепления аксессуаров. Комплектные адаптеры с винтом 5/8" и 3/8" обеспечивают совместимость с микрофонами и осветительными приборами. Скрытые каналы для кабеля со съемными крышками позволяют организовать провода без перегибов и запутывания. Эргономичная система блокировки исключает проскальзывание даже при длительной эксплуатации.

Комплектация:

  • Держатель микрофона
  • Крепление на стол
  • Шестигранный ключ
  • Адаптер 1/4" - 3/8"
  • Адаптер 1/4" - 5/8"

Характеристики:

  • Вес: 1240 г
  • Минимальная длина: 396 мм
  • Максимальная длина: 735 мм
  • Максимальная нагрузка: 1.5 кг
  • Материал: алюминий, пластик, силикон
  • Посадочное крепление: 1/4", 3/8", 5/8"