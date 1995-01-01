Микрофонная стойка Ulanzi ZJ05 имеет необычную конструкцию с длиной верхнего плеча 396 мм и нижнего 366 мм, обеспечивающим общий горизонтальный вылет 735 мм. Механизм мгновенной фиксации позволяет фиксировать любой угол позиционирования с максимальной нагрузкой 1.5 кг. Прочная струбцина с раскрытием 60 мм гарантирует надежное крепление к столу толщиной до 55 мм, а система демпфирования гасит вибрации для стабильной работы оборудования.

Универсальность и организация пространства

Конструкция включает шаровую голову с углом вращения 360° и холодный башмак для крепления аксессуаров. Комплектные адаптеры с винтом 5/8" и 3/8" обеспечивают совместимость с микрофонами и осветительными приборами. Скрытые каналы для кабеля со съемными крышками позволяют организовать провода без перегибов и запутывания. Эргономичная система блокировки исключает проскальзывание даже при длительной эксплуатации.

Комплектация:

Держатель микрофона

Крепление на стол

Шестигранный ключ

Адаптер 1/4" - 3/8"

Адаптер 1/4" - 5/8"

Характеристики: