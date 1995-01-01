Держатель микрофона Ulanzi ZJ05 Lift Microphone Stand
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Описание
Микрофонная стойка Ulanzi ZJ05 имеет необычную конструкцию с длиной верхнего плеча 396 мм и нижнего 366 мм, обеспечивающим общий горизонтальный вылет 735 мм. Механизм мгновенной фиксации позволяет фиксировать любой угол позиционирования с максимальной нагрузкой 1.5 кг. Прочная струбцина с раскрытием 60 мм гарантирует надежное крепление к столу толщиной до 55 мм, а система демпфирования гасит вибрации для стабильной работы оборудования.
Универсальность и организация пространства
Конструкция включает шаровую голову с углом вращения 360° и холодный башмак для крепления аксессуаров. Комплектные адаптеры с винтом 5/8" и 3/8" обеспечивают совместимость с микрофонами и осветительными приборами. Скрытые каналы для кабеля со съемными крышками позволяют организовать провода без перегибов и запутывания. Эргономичная система блокировки исключает проскальзывание даже при длительной эксплуатации.
Комплектация:
- Держатель микрофона
- Крепление на стол
- Шестигранный ключ
- Адаптер 1/4" - 3/8"
- Адаптер 1/4" - 5/8"
Характеристики:
- Вес: 1240 г
- Минимальная длина: 396 мм
- Максимальная длина: 735 мм
- Максимальная нагрузка: 1.5 кг
- Материал: алюминий, пластик, силикон
- Посадочное крепление: 1/4", 3/8", 5/8"