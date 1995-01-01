Компактный и легкий карбоновый штатив Ulanzi Zero F38 Travel Tripod – отличный выбор для путешествий, пейзажной съемки, анималистики и других сюжетов, связанных с выездами на городские или природные локации. Центральная колонна переворачивается для съемки макро. Ее также можно снять, оставив только короткий отрезок для облегчения конструкции и съемки с нижнего ракурса. Шаровая головка с широким алюминиевым шаром легко выдерживает профессиональные камеры с телеобъективами: максимальная нагрузка 6 кг. Шар свободно вращается, наклоняется в пределах +/- 90° и быстро запирается одним движением рычага. Отдельный замок для оси панорамирования позволяет легко делать панорамы из нескольких кадров или поворачивать камеру при съемке видео. Головка несъемная, но в комплекте идет отдельная центральная колонна без головки, что позволяет использовать другие головки – в зависимости от ваших задач.

Совместимость с системой Arca Swiss позволяет использовать длинные площадки для лучшей балансировки камеры, а также L-образные площадки для удобства вертикальной съемки. Площадка F38 может использоваться с креплением Falcam F38 для ношения камеры на поясном ремне или лямке рюкзака.

Сбоку на крестовине расположено гнездо 1/4" для установки дополнительных аксессуаров: например, осветителей или мониторов.

В комплекте со штативом идет качественная сумка, сменная центральная колонна и набор металлических шипов для повышения устойчивости на открытом грунте или на снегу.