Комплект для съёмки поможет вам в создании качественного комплекта. Тренога с телескопическими ножками MT-14 дополнена шаровой головой U-60 с холодными башмаками, что позволит закрепить сразу несколько устройств.

MT-14 - уникальная модель настольной треноги с удлиняющимися ножками, благодаря которым можно увеличит высоту закрепленного оборудования и дать больше устойчивости за счет большей ширины.

Шаровая головка Ulanzi U-60 Dual Cold Shoe отличается довольно интересной конструкцией: ее верхняя площадка является двусторонней: с одной стороны стандартный штативный винт 1/4", с другой – холодный башмак для аксессуаров. Еще один башмак располагается сбоку. Шаровая конструкция позволяет быстро отрегулировать положение установленного оборудования, а также перейти из горизонтального режима съемки в вертикальный.