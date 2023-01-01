Описание

Комплект для съёмки поможет вам в создании качественного комплекта. Тренога с телескопическими ножками MT-14 дополнена шаровой головой U-60 с холодными башмаками, что позволит закрепить сразу несколько устройств.

MT-14 - уникальная модель настольной треноги с удлиняющимися ножками, благодаря которым можно увеличит высоту закрепленного оборудования и дать больше устойчивости за счет большей ширины.

Шаровая голова U-60 с креплением типа "холодный башмак" для установки дополнительного оборудования. Одно из креплений расположилось на шарнире, что позволяет регулировать его положение.