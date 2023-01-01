Мини-штатив Ulanzi U-Vlog Kit (MT-14+U-60), трипод с шаровой головой
Код товара : УТ-00053576
Артикул : 2109/U-Vlog lite
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
алюминий + пластик
Минимальная высота
110 мм
Описание
Комплект для съёмки поможет вам в создании качественного комплекта. Тренога с телескопическими ножками MT-14 дополнена шаровой головой U-60 с холодными башмаками, что позволит закрепить сразу несколько устройств.
MT-14 - уникальная модель настольной треноги с удлиняющимися ножками, благодаря которым можно увеличит высоту закрепленного оборудования и дать больше устойчивости за счет большей ширины.
Шаровая голова U-60 с креплением типа "холодный башмак" для установки дополнительного оборудования. Одно из креплений расположилось на шарнире, что позволяет регулировать его положение.