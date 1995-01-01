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Мини-штатив Ulanzi U-Vlog Kit с шаровой головой (MT-14+U-60)

  • U-Vlog Kit (MT-14+U-60), трипод с шаровой головой
  • U-Vlog Kit (MT-14+U-60), трипод с шаровой головой
  • U-Vlog Kit (MT-14+U-60), трипод с шаровой головой
  • U-Vlog Kit (MT-14+U-60), трипод с шаровой головой
  • U-Vlog Kit (MT-14+U-60), трипод с шаровой головой
  • U-Vlog Kit (MT-14+U-60), трипод с шаровой головой
  • U-Vlog Kit (MT-14+U-60), трипод с шаровой головой
  • U-Vlog Kit (MT-14+U-60), трипод с шаровой головой
  • U-Vlog Kit (MT-14+U-60), трипод с шаровой головой
  • U-Vlog Kit (MT-14+U-60), трипод с шаровой головой
  • U-Vlog Kit (MT-14+U-60), трипод с шаровой головой
Код товара:УТ-00053576
Артикул:2109

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект для съёмки поможет вам в создании качественного комплекта. Тренога с телескопическими ножками MT-14 дополнена шаровой головой U-60 с холодными башмаками, что позволит закрепить сразу несколько устройств.

MT-14 - уникальная модель настольной треноги с удлиняющимися ножками, благодаря которым можно увеличит высоту закрепленного оборудования и дать больше устойчивости за счет большей ширины.

Шаровая головка Ulanzi U-60 Dual Cold Shoe отличается довольно интересной конструкцией: ее верхняя площадка является двусторонней: с одной стороны стандартный штативный винт 1/4", с другой – холодный башмак для аксессуаров. Еще один башмак располагается сбоку. Шаровая конструкция позволяет быстро отрегулировать положение установленного оборудования, а также перейти из горизонтального режима съемки в вертикальный.