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Держатель Ulanzi VIJIM LS25 Desk Setup Stand, многофункциональный

  • VIJIM LS25 Desk Setup Stand, многофункциональный
  • VIJIM LS25 Desk Setup Stand, многофункциональный
  • VIJIM LS25 Desk Setup Stand, многофункциональный
  • VIJIM LS25 Desk Setup Stand, многофункциональный
  • VIJIM LS25 Desk Setup Stand, многофункциональный
  • VIJIM LS25 Desk Setup Stand, многофункциональный
  • VIJIM LS25 Desk Setup Stand, многофункциональный
  • VIJIM LS25 Desk Setup Stand, многофункциональный
  • VIJIM LS25 Desk Setup Stand, многофункциональный
Код товара:УТ-00065687
Артикул:2873

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Пантограф-штатив на струбцине для расширения возможности стойки или организации условий для съёмки на рабочем столе. Предназначен для установки небольших камер, световых панелей, микрофонов и других устройств. Конструкция изготовлена из прочного алюминия, имеет небольшой вес, отличается надежностью. Основная колонна выдерживает нагрузку до 3 кг, при использовании дополнительных колонн желательно не превышать нагрузку в 1.5 кг. С помощью идущих в комплекте переходников на 3/8" и 5/8" можно легко закрепить микрофон, или быстросъемную площадку. Позволяет устанавливать оборудование на высоте от 20 до 90 см.

Комплектация:

  • Держатель
  • Струбцина для установки на столешницу
  • Резьбовой адаптер 1/4" на 3/8"
  • Резьбовой адаптер 1/4" на 5/8"