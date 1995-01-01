Пантограф-штатив на струбцине для расширения возможности стойки или организации условий для съёмки на рабочем столе. Предназначен для установки небольших камер, световых панелей, микрофонов и других устройств. Конструкция изготовлена из прочного алюминия, имеет небольшой вес, отличается надежностью. Основная колонна выдерживает нагрузку до 3 кг, при использовании дополнительных колонн желательно не превышать нагрузку в 1.5 кг. С помощью идущих в комплекте переходников на 3/8" и 5/8" можно легко закрепить микрофон, или быстросъемную площадку. Позволяет устанавливать оборудование на высоте от 20 до 90 см.