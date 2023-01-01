Пантограф-штатив на струбцине для расширения возможности стойки или организации условий для съёмки на рабочем столе. Предназначен для установки небольших камер, световых панелей, микрофонов и других устройств. Конструкция изготовлена из прочного алюминия, имеет небольшой вес, отличается надежностью. Основная колонна выдерживает нагрузку до 3кг, при использовании дополнительных колонн желательно не привышать нагрузку в 1.5 кг. С помощью идущих в компелкте переходников на 3/8" и 5/8" можно легко закрепить микрофон, или быстросъемную площадку. Позволяет устанавливать оборудование на высоте от 20см до 90см.