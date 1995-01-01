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Кронштейн Ulanzi VIJIM LS21C, для камеры или аксессуаров

Код товара:УТ-00065686
Артикул:2879

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Кронштейн для камеры или аксессуаров устанавливается на любые трубы или перекладины диаметром от 18 до 28 мм. Шаровая головка позволяет отрегулировать положение камеры. Максимальная нагрузка: 2 кг.