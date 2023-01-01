Кронштейн Ulanzi VIJIM LS21C, для камеры или аксессуаров
Код товара : УТ-00065686
Артикул : 2879
2 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Кронштейн для камеры или аксессуаров устанавливается на любые трубы или перекладины диаметром от 18 до 28 мм. Шаровая головка позволяет отрегулировать положение камеры. Максимальная нагрузка: 2 кг.