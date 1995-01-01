Кронштейн Ulanzi VIJIM LS21C, для камеры или аксессуаров



Код товара: УТ-00065686 Артикул: 2879 Код товара: УТ-00065686 Артикул: 2879 Тип держателя Другое Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип держателя Другое Описание Кронштейн для камеры или аксессуаров устанавливается на любые трубы или перекладины диаметром от 18 до 28 мм. Шаровая головка позволяет отрегулировать положение камеры. Максимальная нагрузка: 2 кг. Видео Наш обзор

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