Кронштейн для камеры или аксессуаров устанавливается на любые трубы или перекладины диаметром от 18 до 28 мм. Шаровая головка позволяет отрегулировать положение камеры. Максимальная нагрузка: 2 кг.
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