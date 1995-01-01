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Настольный держатель Ulanzi VIJIM LS11, с креплением для аксессуаров

  • VIJIM LS11, с креплением для аксессуаров
  • VIJIM LS11, с креплением для аксессуаров
  • VIJIM LS11, с креплением для аксессуаров
  • VIJIM LS11, с креплением для аксессуаров
  • VIJIM LS11, с креплением для аксессуаров
  • VIJIM LS11, с креплением для аксессуаров
  • VIJIM LS11, с креплением для аксессуаров
  • VIJIM LS11, с креплением для аксессуаров
  • VIJIM LS11, с креплением для аксессуаров
  • VIJIM LS11, с креплением для аксессуаров
  • VIJIM LS11, с креплением для аксессуаров
Код товара:УТ-00065683
Артикул:2685

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Комплект из настольной стойки и набора кронштейнов что поможет вам сделать процесс съёмки удобным и высокофункциональным. LS11 отлично подойдет для предметной съёмки, записи блога или стрима. Вы сможете расположить камеру, микрофон или освещение так, как вам удобно. Основой комплекта служит телескопическая стойка с креплением для стола. Её высота регулируется от 34 до 82 см, а на вершине предусмотрена шаровая голова. На неё вы сможете установить два кронштейна, создавая наиболее эффективную в работе конструкцию.