Комплект из настольной стойки и набора кронштейнов что поможет вам сделать процесс съёмки удобным и высокофункциональным. LS11 отлично подойдет для предметной съёмки, записи блога или стрима. Вы сможете расположить камеру, микрофон или освещение так, как вам удобно. Основой комплекта служит телескопическая стойка с креплением для стола. Её высота регулируется от 34 до 82 см, а на вершине предусмотрена шаровая голова. На неё вы сможете установить два кронштейна, создавая наиболее эффективную в работе конструкцию.