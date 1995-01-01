Настольная стойка для установки осветительных устройств и оборудования. Состоит из трех выдвижных секций с регулируемой высотой от 41 до 86 см. Обеспечит фиксацию осветителя, камеры для проведения съемок, записи блога и других задач. Гайка с резиновым кольцом значительно упрощает установку требуемых устройств. Съемный С-образный зажим позволит установить стойку на любое тяжелое основание. Зажим раздвигается до 5 см, благодаря чему его можно закрепить практически на любой столешнице. Гарантирует максимальную устойчивость на горизонтальном основании. Грузоподъемность штатива составляет 1 кг. Шаровая головка с винтом 1/4" дает возможность с легкостью установить камеру, лампу и любое другое оборудование. Настольная стойка выполнена из авиационного алюминия, поверхность имеет напыление и надежно защищена от повреждений .