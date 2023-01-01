Описание

Штатив для гаджетов с универсальным креплением - ваш надежный помощник при съемке на смартфон или экшн-камеру.

– Прочное металлическое основание обеспечивает стабильное положение и безопасность при использовании. Круглый дизайн основания предотвращает скольжение и гарантирует устойчивость.

– Штатив оснащен шаровой головкой из металла, которая позволяет регулировать положение камеры на 360°. Резьба 1/4" дает возможность использовать его с различными устройствами.

– Три уровня регулировки высоты ножек позволяют подобрать оптимальное положение для съемки. Максимальная высота штатива составляет 80 см.

– В комплект входят держатель для смартфона и адаптер для крепления экшн-камеры. Теперь вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант использования штатива в зависимости от ваших задач.