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Настольный держатель Ulanzi VIJIM LS08, регулируемый

  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
  • VIJIM LS08, регулируемый
Код товара:УТ-00065681
Артикул:2666

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект из трёх кронштейнов для расширения возможности стойки и ли организации условий для съёмки на рабочем столе. Предназначен для установки небольших камер, светильников, микрофонов и других устройств. Имеет зажим для прочного удержания и шаровую головку. Способна выдерживать нагрузку до 1 кг. Функциональный удлинитель может быть зафиксирован на стойке или направляющей толщиной от 18 до 28 мм. Предусмотрен винт 1/4 для установки камеры и любого другого устройства. Конструкция изготовлена из прочного алюминия, имеет небольшой вес, отличается надежностью.