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Колонна Ulanzi VIJIM LS06, с шаровой головой

  • VIJIM LS06, с шаровой головой
  • VIJIM LS06, с шаровой головой
  • VIJIM LS06, с шаровой головой
  • VIJIM LS06, с шаровой головой
  • VIJIM LS06, с шаровой головой
  • VIJIM LS06, с шаровой головой
  • VIJIM LS06, с шаровой головой
  • VIJIM LS06, с шаровой головой
  • VIJIM LS06, с шаровой головой
  • VIJIM LS06, с шаровой головой
  • VIJIM LS06, с шаровой головой
Код товара:УТ-00071146
Артикул:2676

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

2-секционные гибкие кронштейны VIJIM позволяют за одну секунду заменить настольное крепление на подставку для съемки сверху. Вверху имеется шаровая головка с резьбой 1/4 дюйма и отверстие для винта 1/4 дюйма снизу, что подходит для большинства устройств и настольных креплений, представленных на рынке. Это необходимые аксессуары для вашей студии и фотосъемки.