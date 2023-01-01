Колонна Ulanzi VIJIM LS06, с шаровой головой
Код товара : УТ-00071146
Артикул : 2676/LS06
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
2-секционные гибкие кронштейны VIJIM позволяют за одну секунду заменить настольное крепление на подставку для съемки сверху. Вверху имеется шаровая головка с резьбой 1/4 дюйма и отверстие для винта 1/4 дюйма снизу, что подходит для большинства устройств и настольных креплений, представленных на рынке. Это необходимые аксессуары для вашей студии и фотосъемки.