Колонна Ulanzi VIJIM LS06, с шаровой головой
Код товара:УТ-00071146
Артикул:2676
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см20
Безопасная нагрузка, кг1
Головкашаровая, 1/4"
Количество секций6
Максимальная нагрузка1.5 кг
Минимальная высота9 см
Максимальная высота81.5 см
Длина в сложенном положении26 см
Материалпластик
Страна производстваКитай
Вес260 г
Описание
2-секционные гибкие кронштейны VIJIM позволяют за одну секунду заменить настольное крепление на подставку для съемки сверху. Вверху имеется шаровая головка с резьбой 1/4 дюйма и отверстие для винта 1/4 дюйма снизу, что подходит для большинства устройств и настольных креплений, представленных на рынке. Это необходимые аксессуары для вашей студии и фотосъемки.