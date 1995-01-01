Колонна Ulanzi VIJIM LS06, с шаровой головой

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Код товара: УТ-00071146 Артикул: 2676 Код товара: УТ-00071146 Артикул: 2676 Максимальная высота, см 20 Безопасная нагрузка, кг 1 Головка шаровая, 1/4" Количество секций 6 Максимальная нагрузка 1.5 кг Минимальная высота 9 см Максимальная высота 81.5 см Длина в сложенном положении 26 см Материал пластик Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 20 Безопасная нагрузка, кг 1 Характеристики Головка шаровая, 1/4" Количество секций 6 Максимальная нагрузка 1.5 кг Минимальная высота 9 см Максимальная высота 81.5 см Длина в сложенном положении 26 см Материал пластик Страна производства Китай Физические характеристики Вес 260 г Описание 2-секционные гибкие кронштейны VIJIM позволяют за одну секунду заменить настольное крепление на подставку для съемки сверху. Вверху имеется шаровая головка с резьбой 1/4 дюйма и отверстие для винта 1/4 дюйма снизу, что подходит для большинства устройств и настольных креплений, представленных на рынке. Это необходимые аксессуары для вашей студии и фотосъемки. Видео Наш обзор

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