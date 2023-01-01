Комплект из двух кронштейнов для расширения возможности стойки и ли организации условий для съёмки на рабочем столе. Предназначен для установки небольших камер, светильников, микрофонов и других устройств. Комплект из двух кронштейнов для расширения возможности стойки и ли организации условий для съёмки на рабочем столе. Предназначен для установки небольших камер, светильников, микрофонов и других устройств. Функциональный удлинитель может быть зафиксирован на стойке или направляющей толщиной от 18 до 28 мм