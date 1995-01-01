Телескопическая колонна с шаровой головкой и струбцинным креплением: отличный вариант для монтажа настольного света. Занимает меньше места, чем настольный штатив, раздвигается до 96 см, надежно фиксируется на столешнице винтовым зажимом. Шаровая головка позволяет свободно вращать и наклонять осветитель. Подходит для кольцевых ламп и светодиодных панелей. Максимальная толщина столешницы: 2.5 см.

Также может использоваться в качестве монопода для селфи или рукоятки для съемки видео.