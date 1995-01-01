Универсальная колонна Ulanzi VIJIM LS03, с шаровой головой, креплением для смартфона и струбцинной
Код товара:УТ-00060303
Артикул:2574/LS03
Товар не найден
Характеристики
Тип держателяСтрубцина, Для телефона
Головкашаровая, съемная
Материалалюминиевый сплав
Вес466 г
Описание
Телескопическая колонна с шаровой головкой и струбцинным креплением: отличный вариант для монтажа настольного света. Занимает меньше места, чем настольный штатив, раздвигается до 96 см, надежно фиксируется на столешнице винтовым зажимом. Шаровая головка позволяет свободно вращать и наклонять осветитель. Подходит для кольцевых ламп и светодиодных панелей. Максимальная толщина столешницы: 2.5 см.
Также может использоваться в качестве монопода для селфи или рукоятки для съемки видео.