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Настольный держатель Ulanzi VIJIM LS02, с дополнительным держателем

  • VIJIM LS02, с дополнительным держателем
  • VIJIM LS02, с дополнительным держателем
  • VIJIM LS02, с дополнительным держателем
  • VIJIM LS02, с дополнительным держателем
  • VIJIM LS02, с дополнительным держателем
  • VIJIM LS02, с дополнительным держателем
  • VIJIM LS02, с дополнительным держателем
  • VIJIM LS02, с дополнительным держателем
  • VIJIM LS02, с дополнительным держателем
  • VIJIM LS02, с дополнительным держателем
  • VIJIM LS02, с дополнительным держателем
Код товара:УТ-00065597
Артикул:2487

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Настольное крепление Ulanzi VIJIM LS02 подойдет для блоггеров и стримеров, в конструкции предусмотрено два держателя, например для камеры или смартфона и для видеосвета/микрофона. Вы сможете зафиксировать держатель на столе, толщиной не более 50мм, высота вертикального элемента регулируется - от 44см до 105см, в комплекте есть шаровая головка и держатель для смартфона.