Настольное крепление Ulanzi VIJIM LS02 подойдет для блоггеров и стримеров, в конструкции предусмотрено два держателя, например для камеры или смартфона и для видеосвета/микрофона. Вы сможете зафиксировать держатель на столе, толщиной не более 50мм, высота вертикального элемента регулируется - от 44см до 105см, в комплекте есть шаровая головка и держатель для смартфона.