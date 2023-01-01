Кронштейн-рукоятка Ulanzi U-Grip Pro, для камеры
Код товара : УТ-00053502
Артикул : 1108/U-Grip Pro
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
252.5 гр.
Описание
Профессиональный инструмент U-Grip Pro от Ulanzi позволит вам комфортно снимать с низкого ракурса используя свою камеру или смартфон. Это устройство можно использовать с большинством видеокамер, а также зеркальных и беззеркальных камер высотой не более 120 мм.
В конструкции предусмотрено стандартное крепление 1/4" с возможностью регулировки положения. Благодаря этому вы сможете использовать приспособление с большим спектром съёмочной техники.
Ручка имеет покрытие из противоскользящей пенки, снимающей напряжение и удобно сидящее в руке. На конце ручки находятся три холодных башмака, на которые вы можете закрепить дополнительное освещение, вспышку, микрофон или монитор, что будет особенно удобно при съемке с низкого ракурса