Осветитель Ulanzi VL-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount (уцененный)
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Описание
Осветитель Ulanzi VL-120Bi отличается выгодным соотношением размеров, цены и мощности. Благодаря универсальному адаптеру Bowens осветитель совместим с широким ассортиментом световых модификаторов, а возможность регулировки цветовой температуры позволяет легко сбалансировать свет прибора с другими источниками света на локации.
Осветитель может использоваться как с постоянным питанием от сети, так и с широко распространенными аккумуляторами типа V-Mount – универсальное решение для работы как в студии, так и на выезде. Обратите внимание что сетевой адаптер и аккумуляторы не входят в базовую комплектацию.
Индекс цветопередачи CRI 95 означает, что у вас не возникнут проблемы с отображением таких сложных оттенков как, например, тона кожи. В памяти прибора сохранено 6 спецэффектов, имитирующих фотовспышки, мерцание телеэкрана или неисправной лампочки, грозу, колеблющийся свет свечи.
Для управления прибором сбоку на корпусе расположен диск, несколько кнопок и ЖК дисплей. Дистанционное управление доступно через мобильное приложение Ulanzi Connect по Bluetooth, максимальная дистанция 30 метров.
Характеристики
- Тип света: светодиодный
- Мощность: 120 Вт (энергопотребление ок. 130 Вт)
- Освещенность: на 1 м, при 6500К: 4310 лк c открытой лампой, 20700 лк с рефлектором (не входит в комплект)
- Цветовая температура: 2700-6500К +/- 300К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: 1-100%, плавная
- Дистанционное управление: беспроводное по Bluetooth (мобильное приложение Ulanzi Connect) - до 30 м
- Работа от аккумулятора: 1 аккумулятор типа V-Mount 14.8 В
- Работа от сети: сетевой адаптер AD-1 продается отдельно (3-штырьковый разъем с резьбовой фиксацией, 19В 6.3А)
- Система охлаждения: активная, вентилятор
- Байонет: Bowens
- Тип крепления: L-образный кронштейн с гнездом 5/8" (16 мм)
- Вес: 0.97 кг
- Размеры: 12.1 х 12.1 х 15.6 см
- Комплектация: осветитель, крышка корпуса, инструкция
- Страна производства: Китай