Осветитель Ulanzi VL-120Bi отличается выгодным соотношением размеров, цены и мощности. Благодаря универсальному адаптеру Bowens осветитель совместим с широким ассортиментом световых модификаторов, а возможность регулировки цветовой температуры позволяет легко сбалансировать свет прибора с другими источниками света на локации.

Осветитель может использоваться как с постоянным питанием от сети, так и с широко распространенными аккумуляторами типа V-Mount – универсальное решение для работы как в студии, так и на выезде. Обратите внимание что сетевой адаптер и аккумуляторы не входят в базовую комплектацию.

Индекс цветопередачи CRI 95 означает, что у вас не возникнут проблемы с отображением таких сложных оттенков как, например, тона кожи. В памяти прибора сохранено 6 спецэффектов, имитирующих фотовспышки, мерцание телеэкрана или неисправной лампочки, грозу, колеблющийся свет свечи.

Для управления прибором сбоку на корпусе расположен диск, несколько кнопок и ЖК дисплей. Дистанционное управление доступно через мобильное приложение Ulanzi Connect по Bluetooth, максимальная дистанция 30 метров.

Характеристики