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Осветитель Ulanzi VL-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount

  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
  • V-120Bi Video Light, 2700-6500К, 120 Вт, V-Mount
Код товара:УТ-00081842
Артикул:L065CNA1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Осветитель Ulanzi VL-120Bi отличается выгодным соотношением размеров, цены и мощности. Благодаря универсальному адаптеру Bowens осветитель совместим с широким ассортиментом световых модификаторов, а возможность регулировки цветовой температуры позволяет легко сбалансировать свет прибора с другими источниками света на локации.

Осветитель может использоваться как с постоянным питанием от сети, так и с широко распространенными аккумуляторами типа V-Mount – универсальное решение для работы как в студии, так и на выезде. Обратите внимание что сетевой адаптер и аккумуляторы не входят в базовую комплектацию.

Индекс цветопередачи CRI 95 означает, что у вас не возникнут проблемы с отображением таких сложных оттенков как, например, тона кожи. В памяти прибора сохранено 6 спецэффектов, имитирующих фотовспышки, мерцание телеэкрана или неисправной лампочки, грозу, колеблющийся свет свечи.

Для управления прибором сбоку на корпусе расположен диск, несколько кнопок и ЖК дисплей. Дистанционное управление доступно через мобильное приложение Ulanzi Connect по Bluetooth, максимальная дистанция 30 метров.

Характеристики

  • Тип света: светодиодный
  • Мощность: 120 Вт (энергопотребление ок. 130 Вт)
  • Освещенность: на 1 м, при 6500К: 4310 лк c открытой лампой, 20700 лк с рефлектором (не входит в комплект)
  • Цветовая температура: 2700-6500К +/- 300К
  • Индекс CRI: 95
  • Регулировка мощности: 1-100%, плавная
  • Дистанционное управление: беспроводное по Bluetooth (мобильное приложение Ulanzi Connect) - до 30 м
  • Работа от аккумулятора: 1 аккумулятор типа V-Mount 14.8 В
  • Работа от сети: сетевой адаптер AD-1 продается отдельно (3-штырьковый разъем с резьбовой фиксацией, 19В 6.3А)
  • Система охлаждения: активная, вентилятор
  • Байонет: Bowens
  • Тип крепления: L-образный кронштейн с гнездом 5/8" (16 мм)
  • Вес: 0.97 кг
  • Размеры: 12.1 х 12.1 х 15.6 см
  • Комплектация: осветитель, крышка корпуса, инструкция
  • Страна производства: Китай